Norwegian har leigd fly for 1,2 milliardar

Etter at selskapet byrja å fly langdistanseruter for fire år sidan, har det vorte vanleg for Norwegian å bruke innleigde fly med mannskap, såkalla wet lease. Hittil i år har denne typen innleige kosta selskapet 220 millionar kroner, skriv Dagens Næringsliv.

– Det hadde sjølvsagt vore ein stor fordel å sleppe det, seier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian om ekstrakostnadene.

Innleiga har vore nødvendig av fleire årsaker, som mellom anna at fly blir tatt av ei rute på grunn av skade, forseinkingar på bestilte fly frå Boeing og generelle trafikktoppar. Innleiga har samtidig ført til at over 99 prosent av flya har gått i rute i sommar.

– Frå neste år skal problema vi har hatt dei siste månadene, vere løyste. Da skal vi ikkje ha behov på same måte, men noko vil det alltid vere, seier Kjos.

Torsdag, same dag som Norwegian leverte eit svakt kvartalsresultat, måtte flyselskapet kansellere fleire av flygingane sine. På Oslo Børs stupte aksjen nesten 15 prosent.

