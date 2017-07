Politiet: Vi kan ikkje mure oss inne på grunn av terrorfrykt

Fredag markerer Frankrike eittårsdagen for terrorangrepet i Nice, der 86 menneske vart drepne da ein 19 tonn tung lastebil køyrde i full fart mot folkemengda på den populære strandpromenaden i byen. Tusenvis av menneske var samla på strandpromenaden for å feire den franske nasjonaldagen.

I ettertid har også andre europeiske byar opplevd angrep av same typen. I Berlin vart tolv menneske drepne da eit vogntog køyrde inn i folkemengda på ein julemarknad, og i Stockholm vart fem drepne da ein lastebil køyrde i stor fart nedover ei gågate.

Hendingane har skapt eit nytt medvit om faren for liknande angrep også i Noreg. Men sikringstiltaka kan ikkje gå for langt, strekar politiinspektør Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt under.

– Det handlar i stor grad om kva slags samfunn vi vil ha, seier Fredriksen til NTB.

– Du kan ikkje mure igjen sentrale delar av ein by. Det må vere ferdsel der for at byen skal kunne pulsere og leve, og for at verksemda skal gå sin gang. Det er det som må vere den akseptable risikoen i eit ope demokrati, seier han.

I Oslo har politiet vore i dialog med kommunen om tryggleikstiltaka, til dømes under 17. mai-feiringa og i samband med andre arrangement.

I tillegg har politiet arbeidd opp mot bransjen for å gjere lastebilsjåførar medvitne om faren for kapringar.

