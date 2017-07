Regjeringa gir 60 millionar til rydding av plast langs kysten

Til no i år har regjeringa totalt løyvd 60 millionar kroner til å rydde strandkanten og sjøbotnen for plast.

Det var Venstre som fekk gjennomslag for pengane til plastrydding i revidert nasjonalbudsjett.

– Eg meiner plast i havet er det mest akutte miljøproblemet i Noreg, som vi må ta tak i så fort som mogleg. Vi har berre så vidt skrapa borti det enorme problemet, seier Rebekka Borsch, stortingsrepresentant for Venstre.

Før stod frivillige for all rydding av strender og sjøbotnar i Noreg, men for to år sidan fekk vi ei tilskotsordning mot forsøpling av havet.

Plasten på strendene utgjer mellom 10 og 15 prosent av all plast i havet, medan omtrent 70 prosent ligg på havbotnen.

Venstre-politikaren vedgår at strandrydding berre løyser ein liten del av plastproblemet.

– Det er litt kosmetisk, men no blir folk meir medvitne på kor stort plastproblemet er, slik at viljen til å bruke mykje pengar på opprydding og førebygging blir større.

Ho meiner neste nødvendige steg er å få den maritime næringa med på laget for å hindre at søpla går i havet.

Estetikk

Seniorforskar ved Norsk Polarinstitutt, Geir Wing Gabrielsen meiner pengestøtta er eit bra tiltak for å rydde strendene langs norskekysten.

– Det handlar mykje om estetikk og at folk ønsker å sjå at det er reint på stranda dei besøkjer. Det er fint, men vi veit at hovudmengda av all plast er på havbotnen, og vi har ei stor utfordring med å rydde plasten der, seier Gabrielsen, som til dagleg forskar på miljøgifter og plastforureining på Svalbard.

Samstundes trur seniorforskaren at pengane set søkjelys på plastproblemet i havet. I fjor rydda nærmare 19.000 personar totalt 870 kilometer langs norskekysten.

– Eg er glad for å sjå eit så stort engasjement blant vaksne og barn, og det er ingen tvil om at dei bidreg positivt. Men vi har ei lang kystlinje, og det er klart at 870 kilometer berre er toppen av isfjellet, seier Gabrielsen.

Engasjerer barn

Bækkelaget Sportsklubb, arrangørane bak Norway Cup, er blant dei som er tildelt støtte. Før laga møtes til verdas største fotballturnering for barn og unge i byrjinga av august, blir dei oppfordra til å rydde ei strand i sitt distrikt. Laget som samlar inn mest avfall, blir premiert.

Også Naturvernforbundet, Brunstad kristelege kyrkjelyd i Bergen og Nordic Ocean Watch er blant dei som er tildelt støtte. Sistnemnde skal rydde sjøbotnen. Ved hjelp undervassdroner kartlegger dei marin forsøpling og bruker dykkarar for å hente søppelet opp.

Plast-kvalen

Miljødirektoratet fekk inn over 200 søknader om pengestønad til plastrydding i år. Det er nesten tre gonger så mange som i 2016.

Det omfattande problemet fekk mykje merksemd då ein gåsenebbkval i februar i år måtte avlivast på Vindenes på Sotra. Kvalen hadde store mengder plastavfall i magesekken.

– Vi trur at gåsenebbkvalen som blei funnen med 30 plastposar i magen, har blitt ein vekkjar for mange og har vist kva marin plastforsøpling i ytste konsekvens kan føre til, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Årleg hamnar 34 tusen tonn søppel i sjøen rundt Noreg. I tillegg blir plast frå andre land ført med havstraumar mot nord.

Kvart år døyr mange fuglar, sjøpattedyr og havskjelpadder fordi dei set seg fast i søppelet eller forvekslar det med mat.

I mai blei 35 millionar kroner fordelt på ulike organisasjonar som vil rydde plast i strandkanten eller på sjøbotnen. No er det tildelt ytterlegare 25 millionar i støtte til plastrydding langs kysten.

