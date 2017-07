Statoil på liste over utsleppsverstingar

Lista går fram av ein rapport frå klimaorganisasjonen Carbon Disclosure Project (CDP), skriv den britiske avisa The Guardian . Statoil hamnar på ein 37.-plass med 0,52 prosent av dei globale industrielle utsleppa av klimagassar.

– Rapporten peikar på korleis ei relativt lita gruppe av produsentar av fossilt brennstoff kan sitje på nøkkelen til ei systematisk endring i karbonutsleppa, seier Pedro Faria, teknisk direktør i den ideelle organisasjonen CDP.

Rapporten Carbon Majors Report er publisert i samarbeid med det amerikanske Climate Accountability Institute.

– Rapporten speglar først og fremst at klimagassutslepp kjem ved at vi og andre lagar energi som har eit klimagassavtrykk, ettersom det blir forbrent eller blir til produkt i ein marknad, seier pressetalsmann for norskesokkelen i Statoil Morten Eek til Aftenposten .

Kolindustrien i Kina har åleine stått for 14,32 prosent av klimautsleppa sidan 1988. Dei neste på lista er det saudiarabiske oljeselskapet Aramco (4,5 prosent), det russiske Gazprom (3,91 prosent) og Irans nasjonale oljeselskap med 2,28 prosent.

(©NPK)