Vellukka norsk satellittoppskyting i Kasakhstan

Dei to satellittane blei skutt opp etter planen klokka 8.36 fredag. Dei er to av i alt 70 små satellittar som er skutt opp saman med ein bererakett av typen Sojuz 2.1.

Planen var at dei to norske satellittane skulle bli sleppt frå bereraketten rundt klokka 11 fredag føremiddag. Deretter skulle dei sende signal tilbake til jorda som deretter kunne starte opp dei avanserte funksjonane. Men det gjekk ikkje heilt knirkefritt.

Medan NORSAT-1 fekk kontakt med kontrollrommet til Statsat på Skøyen i Oslo rett før klokka 12 på føremiddag, måtte forskarane vente halvanna time lenger på at NORSAT-2 etablerte kontakt.

– Pustar letta ut

– No har vi endeleg kontakt med begge satellittane. No pustar alle letta ut, seier ein glad Terje Wahl, avdelingsdirektør for bruk ved Norsk Romsenter, til VG .

– Vi visste lite, men hadde indikasjonar på at satellitten var i live, stadfestar seniorrådgjevar Jon Harr ved Norsk Romsenter overfor avisa.

– NORSAT-1 og NORSAT-2 vil erstatte dei to eksisterande norske satellittane, som hadde ei planlagt levetid på tre år, sjølv om dei funkar framleis. Dei vil også gi litt betre yting, så vi kan overvake skipstrafikk tettare. I tillegg skal NORSAT-2 teste ut tovegs datakommunikasjon, som kan brukast til å sende skip meldingar om vêrforhold, farar og kurs. Her ligg teknologien føre tenestetilbodet, seier seniorrådgjevar Bjørnar Kleppe i Kystverket til VG .

Leverandørane av teknologien inkluderer Space Norway, Kongsberg Seatex og Forsvarets forskningsinstitutt.

– Vil gi nyttig bidrag

– Oppskytinga av satellittane viser at også eit lite land som Noreg kan vere ein stor romnasjon innan enkelte nisjar. Vi er sterke på maritim overvaking og romvêrsforskning, og dataa frå desse satellittane vil gi nyttige bidrag til forvaltning, forsking og næringsliv, seier næringsminister Monica Mæland (H) i ein kommentar.

Ho meiner oppskytinga legg til rette for at ny norsk teknologi kan utvikle seg til å bli internasjonalt konkurransedyktig.

(©NPK)