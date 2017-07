Vellykka norsk satellittoppskyting i Kasakhstan

Dei to satellittane vart skotne opp etter planen klokka 8.36 fredag. Dei er to av i alt 70 småsatellittar som er skotne opp med ein bererakett av typen Sojus 2.1.

Planen er at dei to norske satellittane skal sleppast frå bereraketten rundt klokka 11 fredag formiddag.

– Norsat-1 og Norsat-2 erstattar dei to eksisterande norske satellittane, som hadde ei planlagt levetid på tre år, sjølv om dei fungerer framleis. Dei vil òg gi litt betre yting, så vi kan overvake skipstrafikken tettare. I tillegg skal Norsat-2 teste ut tovegs datakommunikasjon, som kan nyttast til å informere skip om vêrforhold, farar og kurs. Her ligg teknologien forut for tenestetilbodet, seier seniorrådgivar Bjørnar Kleppe i Kystverket til VG .

Leverandørane av teknologien inkluderer Space Norway, Kongsberg Seatex og Forsvarets forskningsinstitutt.

– Oppskytinga av satellittane viser at også eit lite land som Noreg kan vere ein stor romnasjon innanfor enkelte nisjar. Vi er sterke på maritim overvaking og romvêrsforsking, og dataa frå desse satellittane vil gi nyttige bidrag til forvaltning, forsking og næringsliv, seier næringsminister Monica Mæland (H) i ein kommentar.

Ho meiner oppskytinga legg til rette for at ny norsk teknologi kan utvikle seg til å bli internasjonalt konkurransedyktig.

