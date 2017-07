Vil lese meir bøker, sjå mindre på TV – men bruke sosiale medium like mykje i sommar

Men det same gjeld ikkje Facebook og andre sosiale medium:

I ei fersk undersøking frå Ipsos MMI på vegner av RiksTV svarar 73 prosent av dei spurde at bruken her vil vere uendra gjennom sommaren. Dei færraste – berre 7 prosent – oppgir at dei vil bruke meir tid på sosiale medium enn vanleg.

Det er ikkje uventa kvinnene som er lesehestane: 60 prosent av kvinnene og 40 prosent av mennene vil lese fleire bøker i sommar.

– Det er sikkert fleire grunner til at vi planlegg å sjå mindre TV i sommar. Både vêret og programtilbodet spelar store roller her. At folk oppgir at dei vil lese meir bøker i sommar, forstår eg også godt. Lesing er gjerne assosiert med god tid, og det dei fleste lengtar etter før sommarferien er gjerne det å ha tid – til for eksempel å lese. For bokbransjen kjem det heller kanskje ikkje som ein overrasking at kvinner les meir enn menn, seier kommunikasjonsrådgivar Tone Mesna i RiksTV i ein pressemelding.

Det er hyttefolket som visstnok vil sjå minst på TV: 82 prosent av dei som skal reise på hytta i sommar, oppgir at dei vil sjå mindre på TV i ferien. For campingfolket er TV-vanane motsett: Der oppgir 21 prosent at dei faktisk kjem til å sjå meir TV i sommar enn vanleg.

Men radio da? Der reddar båtfolket situasjonen. Der vil 59 prosent vil høyre meir på radio i sommar enn dei vanlegvis gjer. Totalt for alle dei spurde er delen som vil høyre meir radio i sommar på 31 prosent.

Totalt blei dryge tusen personar spurd i den landsrepresentative undersøkinga, som blei sett i verk i overgangen mellom mai og juni, heiter det vidare i pressemeldinga.

