Centrica E & P og Bayerngas Norge AS slår seg saman

Selskapa opplyser at Centrica PLC skal eiga 69 prosent av det nye selskapet, mens aksjonærane til Bayerngas Norges AS skal eiga dei andre 31 prosentane.

Det nye selskapet får ein totalproduksjon på 50–55 millionar fat oljeekvivalent i 2017. Selskapet får produksjon frå store felt som Statfjord, Kvitebjørn og Valemon i Noreg i tillegg til Morecambe i Storbritannia. Nystarta felt som Cygnus i Storbritannia og Ivar Aasen i Noreg vil bidra til langsiktig produksjon, opplyser selskapa.

– Norsk sokkel blir eit viktig satsingsområde for det nye selskapet. Dette er ein avtale som vil styrkja posisjonen vår og gje oss nye moglegheiter, seier administrerande direktør Dag Omre i Centrica E & P Norge.

– Planen om å inngå eit strategisk partnarskap for å styrkja oppstraumsengasjement til eigarane våre er no i ferd med å bli røyndom. Vi er glade for å ha fått på plass ein avtale der olje- og gassverksemda til Bayerngas Norge AS og Centrica blir slegen saman for å danna eit sterkt europeisk oppstraumselskap, seier administrerande direktør Arne Westeng i Bayerngas Norge AS.

Hovudkontoret til selskapet skal liggja i Storbritannia og skal leiast av Chris Cox, som i dag er administrerande direktør for Centrica E & P. Selskapet får aktivitet i Storbritannia, Nederland, Danmark og Noreg.

Den endelege avtalen om samanslåing er avhengig av godkjenning frå relevante styresmakter, og målet er å ha alle godkjenningar på plass innan fjerde kvartal 2017.

(©NPK)