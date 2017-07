Fire av ti bedrifter tilset sommarvikarar under ulovlege forhold

Delen bedrifter som på ein eller annan måte lét sommarvikarane sine arbeida under ulovlege forhold, har auka frå 36,5 prosent i fjor til 40,5 prosent i år. Det kjem fram etter rundt 7.000 umelde bedriftsbesøk som LOs sommarpatrulje har vore på i år.

– Dette viser eit framleis pressa arbeidsliv for mange unge, seier ungdomsrådsgjevar Pål Henriksen Spjelkavik i LO til NRK .

Ei årsak til at omfanget har auka i år, er at LO no også registrerer brot påbodet om verneombod – som er det vanlegaste brotet sommarpatruljen avdekkjer. LO fann også fleire brot på pausereglane, overtidsreglar, arbeidstid, arbeidskontrakt og overvaking. 11,9 prosent gjaldt brot på arbeidstida.

Omfanget av lovbrot aukar mest i Aust-Agder (+53,6 prosent), Vest-Agder (+59,3), Hordaland (+41,2) og Møre og Romsdal (+29,8).

