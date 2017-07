Grande avlyser ferien for å sanka veljarar i sør og vest

Grande la måndag ut på tur og skal denne veka besøkja Arendal, Stavanger, Bergen og Førde. På Malakoff i Nordfjordeid får ho fredag ein smak av norsk festivalsommar, men det er stemmesanking og ikkje først og fremst natur- og kulturopplevingar som er målet for rundreisa sør og vest i Sommar-Noreg.

– Vi må klara å gjera oss breiare og visa fram meir enn miljøpolitikk. Difor reiser eg rundt for å besøkja småbedrifter, seier Grande til NTB.

På spørsmål om kor uroleg ho er for utsiktene til Venstre ved valet, svarar ho:

– Eg sit i bilen, køyrer landet rundt og har avlyst ferien.

– Vi skal vera overalt, lovar ho.

Hordaland avgjer?

Ifølgje Poll of polls kan nestleiar evna Terje Breivik har til å mobilisera i heimfylket Hordaland avgjera lagnaden til Venstre ved valet. Her fekk partiet 5 prosent oppslutnad i ei måling Respons Analyse gjorde for Bergens Tidende i slutten av juni.

– Svarer valet til siste måling i kvart fylke, og fylka leverer same talet godkjende stemmer som i 2013, får Venstre 4,09, skriv Poll of polls.

Grande meiner valkampen blir ein kamp mellom dei som vil reversera seg og dei som vil vera med og reformera samfunnet «for å ta vare på verdiane som det er bygd på».

Måndag ettermiddag talar ho på sommarleiren til Unge Venstre på Hove, og då vil ho seia kva ho meiner om eit eventuelt samarbeid mellom Arbeidarpartiet og Senterpartiet.

– Det er ein allianse som ikkje har ambisjonar på område som Unge Venstre er opptekne av, som miljø, dyrevelferd, personvern og reformer i skulen, seier ho.

– Berre eitt alternativ mot Lofoten-utbygging

Grande meiner dei to partia vil bruka store ressursar på å reversera kommunereforma og manglar satsing på teknologi i skulen. Utan SV med på laget fryktar ho dessutan «full utbygging» av oljefelt i Lofoten.

– For dei som ikkje vil byggja ut Lofoten er det berre eit alternativ, og det er å stemma på Venstre. Det er berre eitt parti som verkeleg er villig til å setja makt bak kravet, meiner ho.

Ap har vore splitta i spørsmålet om oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. På landsmøtet vedtok partiet å opna for konsekvensutgreiing av eitt av felta utanfor Lofoten, Nordland VI. Senterpartiet vil i partiprogrammet sitt ikkje opna for dette.

