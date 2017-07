Kraftig auke i talet på jagarfly-utrykkingar

Totalt rykte dei to F16-flya som står i 24-timarsberedskap for Nato, ut 20 gonger i heile fjor, og det har vore like mange såkalla scramblingar så langt i år, fortel NRK .

Forskar Jakub Godzimirski ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) meiner auka NATO-aktivitet i dei baltiske områda er ei sannsynleg årsak til den auka aktiviteten i luftrommet i Nord-Noreg.

– Ser du verda frå Moskva, så blir heile Vest-Europa sett på som eit strategisk område. Det som skjer i austersjøområdet, blir også påverka av russiske avgjerder og at dei er stades i nord, seier Godzimirski.

Han meiner russarane den siste tida har vist vilje til høgare risiko i lufta og at ein har sett handlingar i lufta grenser til det uforsvarlege.

– Truleg har toppleiinga i Russland gjeve beskjed om at ein skal våga å ta større sjansar for å visa russiske haldningar og eksistens, seier han.

