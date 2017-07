Leiteaksjon etter mann på Sognefjellet

Mannen skulle vera framme ved Sognefjellshytta søndag kveld, men har ikkje kome fram eller meldt seg, noko som førte til at politiet sette i gang ein leiteaksjon.

– Det har vore svært dårleg vêr i området, med både sludd og hagl og vind. Vi prøvde å få luftambulansen frå Dombås inn for å søkja, men måtte gje opp. Vi håpar at skydekket lettar no på morgonen slik at helikopteret kan setjast inn i leitinga, seier operasjonsleiar Arne Norvik i Innlandet politidistrikt til NTB.

Politiet vil trappa opp leitinga med fleire søkjemannskap måndag morgon og får bistand frå Sivilforsvaret.

– Dette er ein fjellvand kar som har vore ute ei vinternatt før, men denne gongen har han ikkje meldt seg, seier Norvik.

