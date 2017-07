Mann (18) dømt til fengsel i 6,5 år for drapsforsøk i Kristiansand

Det melder NRK .

18-åringen knivstakk den fornærma mannen to gonger og påførte han livstrugande skadar, slår Kristiansand tingrett fast i dommen måndag.

Dei meiner han ikkje handla i nødverje, slik han sjølv hevdar. Den dømde mannen vedgår at han knivstakk den fornærma, men forklarer at han handla i nødverje.

Det var den 10. november i 2016 at 18-åringen knivstakk ein 30 år gammal mann to gonger, i overarmen og brystkasseregionen. Den fornærma kom seg raskt til sjukehus der han blei behandla for skadane.

I dommen legg retten også vekt på at mannen oppsøkte 30-åringen fordi han var sjalu på forholdet den fornærma hadde til den domfelte sin tidlegare sambuar.

