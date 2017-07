Politiet bryt sine eigne fristar i valdtektssaker

Berre dei tolv siste månadene har den gjennomsnittlege saksbehandlingstida i valdtektssaker auka med 20 dagar – frå 152 dagar i første del av 2016 til 172 dagar i same periode i år. Det er stikk i strid med målsetjinga til Politidirektoratet, som innførte tidsfristen på 130 dagar i fjor, fortel NRK .

Målet med å innføra ein tidsfrist var å få prioriteringa av valdtektssaker opp og tidsbruken før påtaleavgjerder ned.

– Vi ønskjer ikkje at saksbehandlingstida aukar, men det er enkelte komplekse saker vi må bruka lang tid på, seier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet til NRK.

Ho poengterer likevel at oppklaringsprosenten held seg stabil, sjølv om talet på valdtektssaker aukar, og meiner difor brotet på tidsfristen ikkje gjev grunn til uro. Av 1.405 melde saker i fjor, blei 39 prosent oppklart, ifølgje tal frå direktoratet. Politiet reknar både saker som blir lagt bort og saker det blir teke ut tiltale, som oppklarte.

– For oss er det også å viktig å sjå på korleis kvaliteten i arbeidet med desse sakene er, og der kan vi sjå at vi har same oppklaringsprosent no, trass ein auke i talet på saker. Vi meiner det speglar at politiet brukar politiressursane rett på dette området, seier Kvigne.

