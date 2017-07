Regjeringa vil forby nydyrking av myr

Departementet har sendt ut eit høyringsforslag om forbod mot nydyrking av myrer. Dersom forslaget blir vedteke, vil det endra nydyrkingsforskrifta. Forslaget opnar likevel for unntak der nydyrking kan tillatast i særskilde tilfelle, skriv Nationen .

Forskingssenteret Nibio har greidd ut lovforslaget saman med departementet. Nydyrking av myr vil ifølgje FNs klimapanel gje eit årleg utslepp av CO2 og lystgass på til saman 3,5 tonn CO2-ekvivalent per dekar.

– Å forby nydyrking er rett og slett ein billeg måte å redusera klimagassutslepp på, seier Nibio-forskar Arne Grønlund.

Nestleiar Bjørn Gimming i Bondelaget reagerer kraftig på forslaget og viser til jordbruksmeldinga om at norsk matproduksjon ikkje berre må auka for å møta folkeveksten, men også for å gje auka sjølvforsyning.

Han argumenterer med at vi må ha eit større jordbruksareal for å få til dette og at myr mange stader i landet er den viktigaste arealreserven vi har for å dyrka jord.

Nestleiaren poengterer at matproduksjon ikkje kan skje utan klimagassutslepp.

– Vi kjem definitivt til å gje eit nytt høyringssvar, for dette er ei viktig sak for oss, seier han.

