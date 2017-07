Statoil leitte etter olje – fann gass

– Vi leitte etter olje, og dette er ikkje det resultatet vi hadde håpa på, seier Jez Averty, direktør for leiting i Noreg og Storbritannia.

Funnet ligg i Hammerfest-bassenget, om lag 21 kilometer søraust for Snøhvit-feltet. Det blei funne gass i ei 23 meter høg kolonne, men altså inga olje.

– Men gassen som blei funnen, kan bidra med framtidige ressursar til Snøkvit-prosjektet, peikar Averty på.

Statoil reknar med at gassfunnet i Blåmann-brunnen kan gje 2–3 milliardar standard kubikkmeter gass, som utgjer om lag 10–20 millionar fat oljeekvivalent. Funnet er det andre i leitekampanjen som Statoil gjennomfører i Barentshavet i etter oljefunnet Kayak, som blei kunngjort for to veker sidan.

Kayak-funnet var på mellom 4 og 8 millionar standard kubikkmeter utvinnbar olje, noko som svarar til mellom 25 og 50 millionar utvinnbare fat olje.

I alt har oljeselskapa planlagt å bora heile 13 leitebrunnar i det omstridde området i 2017.

