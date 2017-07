Telenor til vêrs på børsen

Auken i Telenor-aksjen starta like etter at aksjehandelen opna måndag formiddag. Då blei han omsett for 152,30 kroner, ein auke på 6,7 prosent frå sluttkursen fredag.

Då hadde konsernsjef Sigve Brekke lagt fram eit overraskande godt resultat for andre kvartal. Driftsresultatet før andre inntekter og kostnadar (EBITDA) auka frå 11,3 til 12,7 milliardar kroner. Auken er på 12 prosent og svarar til ein EBITDA-margin på 40 prosent – ein auke på 4 prosentpoeng frå året før.

– Vi reduserer kostnadane med 600 millionar kroner, og alle verksemdene våre betrar marginane sine. Robustheita i den norske verksemda, den sterke inntektsveksten i Bangladesh og at inntektene igjen aukar i Thailand er nokre av høgdepunkta for kvartalet, seier konsernsjef Sigve Brekke.

Når det gjeld effektiviseringsprosessen er selskapet på god veg mot å nå måla for 2017. Fram til 2020 er planen å kutte kostnadane ytterlegare med 1 til 3 prosent kvart år.

Endå betre

Det gode resultatet gjer at Telenor nå trur at også årsresultatet vil bli endå betre enn tidlegare venta.

– Basert på resultata i første halvdel av 2017 og forventningane me har til utviklinga for resten av året, endrar vi dei finansielle utsiktene for 2017. Vi aukar forventa EBITDA-margin til 38–39 prosent, frå tidlegare rundt 37 prosent, seier Brekke.

Han seier selskapet framleis ventar ein inntektsvekst på 1–2 prosent.

Vimpelcom-tap

Telenor auka omsetnaden med ein dryg halv milliard kroner til snautt 31,5 milliardar, medan resultat før skatt fall frå 3,8 til 2,4 milliardar kroner.

Analytikar-spådommane sprikte mellom eit overskot før skatt på nesten 2 milliardar og eit underskot på 2,7 milliardar, ifølgje Dagens Næringsliv . Årsaka til spriket er uvisse rundt kor mykje selskapet ville bokføre i gevinst og tap i andre kvartal.

Telenor melder om ein gevinst på 3,5 milliardar kroner i samband med ein transaksjon i rubrikkverksemda. Samtidig gav salet av aksjar i det tidlegare Vimpelcom – Veon – eit tap på til saman 7,5 milliardar kroner i andre kvartal.

Kjøper aksjar

Salet av posisjonar i rubrikkannonsemarknaden i Latin-Amerika og det heldt fram nedsalet i Veon, kombinert med det Brekke skildrar som ein solid balanse, gjer at Telenor nå har som mål å kjøpe tilbake inntil 30 millionar aksjar til 4,3 milliardar kroner, tilsvarande 2 prosent av alle aksjane i selskapet. Aksjar eigd av den norske staten er inkludert, slik at eigardelen til staten held seg på 54 prosent.

Totalt fekk Telenor 1,9 millionar nye mobilabonnement i førre kvartal, 1,7 millionar berre i Bangladesh. Selskapet har nå 62 millionar abonnement i Bangladesh åleine og 174 millionar totalt.

Samtidig mista Telenor-selskapet Dtaq i Thailand over 700.000 mobilkundar frå april til juni. Men trass i den skarpe konkurransen i mobilmarknaden i landet, auka selskapet både inntektene og resultatet.

