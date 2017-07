170 klaga på eigedomsmeklarar i fjor

I 62 av sakene, 36 prosent, fekk klagaren medhald, skriv Bergensavisen.

Til samanlikning blei det i fjor selt i overkant av 85.000 brukte bustader, ifølgje tal frå Eiendom Norge.

– Vi veit at mange meklarfirma prøver å finna løysingar som gjer kunden meir nøgd for å unngå å bli klaga inn til nemnda. Samtidig er nemnda eit viktig lågterskel klagetilbod, seier Thomas Bartholdsen, fagdirektør for bustad i Forbrukarrådet.

Ved dei aller fleste bustadsal er kundane nøgde med eigedomsmeklaren, seier administrerande direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Ifølgje Reklamasjonsnemnda er det ein føresetnad for å få behandla saka i nemnda at klagaren har vore i kontakt med meklarføretaket og prøvd å få til ei løysing.

Dreyer peikar på at talet på klagesaker har vore ganske stabilt over mange år, sjølv om talet på bustadtransaksjonar har auka.

