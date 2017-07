Få vil bli fastlege i Noreg

– I Trondheim er situasjonen slik at det ikkje er søkjarar i det heile på ledige stillingar, så det er ei rekrutteringskrise i store byar også, seier fastlege og universitetslektor Børge Lønnebakke Norberg ved NTNU til NRK .

Tidspresset har lenge vore slik at nye legar vegrar seg for å søkja fastlegestillingar.

– Vi opplever eit svært sterkt tidspress som kjem i vegen for å gjera jobben vår bra nok, seier fastlege og universitetslektor Harald Sundby ved NTNU.

I ei undersøking frå 2015 kjem det fram at halvparten av kommunane i landet hadde alvorlege problem med å rekruttera fastlegar.

Då var 52 fastlegestillingar tomme over heile landet. Ifølgje Helfo har talet auka til 83 fastlegestillingar utan lege.

Leiar i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, meiner det er mange årsaker til at færre søkjer seg jobb som fastlege, men at det finst tiltak for å redusera arbeidsbøra.

– Det er mykje arbeid med tanke på førarkort, fråværsattestar og at folk reiser mykje meir enn før, så vi attesterer mykje som eigentleg ikkje har stor medisinsk grunngjeving, seier han.

