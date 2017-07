Forslag om distriktskvote på torsk til Aust-Finnmark på høyring

Distriktskvoteordninga skal gjelde mellombels for kvoteåra 2018 og 2019. Kvoten skal styre råstoff til fiskeforedlingsbedrifter i delar av Aust-Finnmark som trenger meir råstoff. Forslaget blei sendt på høyring tysdag.

– Regjeringa tar sikte på å innføre ei distriktskvoteordning som skal bidra til å sikre fiskeforedlingsanlegg i små, næringssvake område som Gamvik kommune. Vi ynskjer blant anna å leggje til rette for at det nye anlegget i Mehamn, Finnmark Fisk AS, skal ha større tilgang til fersk fisk utanom hovudsesongen, seier statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Ronny Berg.

Hensikta med distriktskvotar er at det skal leggjast til rette for tilførsel av råstoff til foredlingsindustrien i særleg fiskeriavhengige område. Ordninga er heimla i havressurslova, som gir styresmaktene tilgjenge til å ta regionale omsyn når kvotane skal fordelast.

(©NPK)