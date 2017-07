Giske vil ha forlik om norsk utdanningspolitikk

– Eg meiner vi burde hatt eit breitt skulepolitisk forlik etter mønster frå barnehageforliket, seier han til Klassekampen.

Sist Ap styrte utdanningspolitikken var då Giske sjølv var utdanningsminister i halvt anna år i den første regjeringa til Stoltenberg i år 2000. Det meiner han er for dårleg.

– Vi er det største partiet i Noreg, og skule er kanskje den viktigaste saka for framtida. Det held ikkje for eit stort parti å ha hatt ansvar for området i berre 18 månader av dei siste 20 åra, seier Giske.

Han meiner det bør vera mogleg for eit breitt fleirtal å bli einig om korleis lærarutdanninga skal organiserast, og om å tilsetja fleire lærarar.

Inspirasjonen til forliket kjem frå barnehageforliket, der alle partia på Stortinget gjekk saman om felles mål for barnehagane.

Giske seier barnehageforliket nå̊ har sikra 20 milliardar kroner meir i året til barnehagane.

– Ein tilsvarande sum for skuleområdet ville løyst absolutt alle økonomiske utfordringar i skulen. Men til og med halvparten hadde vore ein liten revolusjon. Ein auke på mange milliardar er innanfor rekkjevidd, meiner Giske.

