IRIS fusjonerer og blir del av forskingsgigant

– Grunnen til at vi fusjonerer er fordi vi har sett at alle selskapa har vore moderat store, men ikkje store nok til å trekkja til seg den same finansieringa som til dømes fagmiljøa i Trondheim og Oslo får, seier universitetsdirektør Kjell Bernstrøm ved Universitetet i Bergen til Stavanger Aftenblad .

Han har leidd arbeidet med å få på plass ein fusjon mellom IRIS (International Research Institute of Stavanger), Uni Research, Christian Michelsen Research, Teknova og Agderforskning. Til saman har forskingsinstitusjonane 915 tilsette.

Eigarane for institusjonane skreiv i desember i fjor under på ein intensjonsavtale som nyleg blei til ein aksjonæravtale. Til saman omset dei for over ein milliard kroner i året. Bernstrøm håpar fusjonen kan bidra til å trekkja endå meir midler vestover.

– No samlar vi oss slik at vi kan konkurrera med dei største i Noreg. Målet vårt er å veksa til og forbi ein milliard i årleg omsetnad, i tillegg til at dei lokale miljøa i Stavanger, Kristiansand og Bergen held fram å veksa og utvikla seg, seier universitetsdirektøren.

Selskapet vil vera operativt frå 1. januar neste år.

