Ni klager på vedtak om å skyta inntil 36 ulvar

Dei fleste klagene er allereie kjende gjennom media, og dei kjem både frå dei som meiner at talet er for høgt og dei som meiner at endå fleire ulvar burde kunne skytast i lisensjakta.

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold vedtok tidlegare i sommar at det kan takast ut inntil 36 ulvar i jakta 2017/2018. Måndag gjekk klagefristen ut, og det har altså kome inn ni klager, ifølgje NRK .

Rovviltnemndene møtest på nytt i august for å behandla klagene. Dersom vedtaket blir ståande, er det Klima- og miljødepartementet som er siste klageinstans, og statsråd Vidar Helgesen (H) som får siste ordet, akkurat som i fjor.

Ulike bondeorganisasjonar, Norskog og Norges Jeger- og fiskerforbund er blant dei som meiner talet på ulv som kan skytast, er for lågt. Naturvernforbundet, WWF og Foreningen våre rovdyr er blant dei som har motett syn på saka.

Helgesen stoppa i fjor vedtaket til rovviltnemndene om jakt innanfor ulvesona, noko som skapte kraftig rabalder.

