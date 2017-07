Nordmenn mest stressa over manglande likarklikk

25 prosent av nordmenn mellom 16 og 24 år opplyser at dei opplever stress om dei ikkje får nokre likarklikk på bilda dei delar på sosiale medium, ifølgje ei undersøking utført av YouGov i samarbeid med fotoprodusenten Canon.

Mindre hårsåre med alderen

I den same aldersgruppa i Sverige opplever 21 prosent stress ved mangel på digital merksemd, medan i Danmark og Finland blir 17 prosent i den aktuelle aldersgruppa stressa utan likarklikk på bilda sine.

Stresset ser ut til å minke med alderen, og då mest i Noreg. I aldersgruppa 25 til 40 år opplever berre 10 prosent nordmenn stress utan likarklikk, medan delen er 12 prosent i Danmark og Sverige, og 14 prosent i Finland.

Finnane mest fornøgde

Dei som svarte på undersøkinga blei også spurt om dei var fornøgde med eigne bilde. Finnane verkar mest fornøgde med eige fototalent, med heile 55 prosent. 53 prosent av svenskane svarer at dei er fornøgde, 46 prosent av nordmennene svarte det same, medan berre 35 prosent av danskane meiner eigne bilde er gode.

Morosame bilde får likarklikk

Bilda som haustar mest likarklikk er dei med ein snev av humor. 36 prosent seier dette er den viktigaste faktoren. 32 prosent ynskjer at bildet skal formidle noko, medan 29 prosent likar bilde dei synest er fine. Sport (5 prosent), kunst og musikk (3 prosent) og arkitektur (4 prosent) er motiva som publikummet seier at dei sjeldan liker. Likevel skal det nemnast at desse preferansane er henta frå den svenske svargruppa.

Undersøkinga er utført blant 1.025 personar mellom 16 og 40 år i Noreg, Danmark, Sverige og Finland.

(©NPK)