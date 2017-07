Nordmenn tek med antibiotikaresistente bakteriar heim

Forskarar frå Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN), Vestre Viken sjukehus og Akershus universitetssjukehus har følgt over 100 pasientar med urinvegsinfeksjon forårsaka av resistente E. coli-bakteriar, skriv Universitetet i Tromsø (UiT). Pasientane hadde vore på relativt mange utanlandsreiser det førre året.

Etter eitt år var framleis halvparten av pasientane berarar av tarmbakteriar, etter tre år var 15 prosent av pasientane framleis berarar.

– Det er særleg stor sjanse for å få med seg desse resistente bakteriane viss ein har vore innlagt på sjukehus på det indiske subkontinent, seier ein av forskarane som har jobba med studien, Arnfinn Sundsfjord, seksjonsoverlege ved Nasjonal kompetanseteneste for påvising av antibiotikaresistens.

Grunnen kan vere at mange land er langt mindre strenge på bruk av antibiotika enn Noreg. I Europa og USA døyr til saman 60.000 menneske årleg fordi bakteriar som er blitt resistente mot antibiotika, held fram å formeire seg trass i at dei blir utsett for stoffet.

Pasientane som har fått påvist antibiotikaresistente bakteriar må behandlast med ekstra smittevern kvar gong dei kjem på sjukehus fleire år fram i tid. Dei må sørgje for at dei ikkje smittar andre, kan bli nøydd til å liggje på isolat og må spesialbehandlast for at legane skal få bukt med dei motstandsdyktige bakteriane.

