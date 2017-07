Rekordlang bustadkø for studentar i Oslo

– Dette er ny rekord, seier direktør Trond Bakke i Studentsamskipnaden til NRK.

Samanlikna med tala på same dato i fjor er det rundt 300 fleire som har søkt om studentbustad i år. Onsdag blir i tillegg oversikta over ledige studieplassar for samordna opptak klart. Då kan presset bli endå større.

Sjølv om det blir bygd nye studentbustader, aukar også talet på studentar, noko som gjer at underskotet på rimelege bustader berre held fram å auka. Mens det andre stader i landet er nok studentbustader, gjeld dette ikkje i hovudstaden.

– Vi klarer ikkje å lukka gapet mellom forskjellen på talet på studentar som tek til å studera og behovet for studentbustader, seier Bakke.

Situasjonen blir ikkje betre av at finansminister Siv Jensen (Frp) har kome med nye og strammare reglar for lån til bustad. Med høge bustadprisar i hovudstaden har dette ført til at det er fleire enn før ute på leigemarknaden, slik at den private leigemarknaden også er knallhard å koma inn på for studentar med dårleg råd.

Direktør Bakke har håpar likevel at fleire på den rekordlange ventelista får ein stad å bu før studiane startar.

– Vi veit at det er ein del som endrar planar etter 1. august, så det blir framleis tildelt bustader i den perioden, seier han.

