Seks av ti nordmenn meiner tida er over for gullklokka

Undersøkinga Randstad Workmonitor viser at sju av ti er samde i dette, mens delen er 62 prosent blant dei norske arbeidstakarane. Til saman 25.000 tilsette i privat sektor i 33 land har vore med i undersøkinga.

Kvar tredje arbeidstakar meiner fenomenet livslangt tilsetjingsforhold for lengst er borte. Samtidig meiner heile 87 prosent – 86 prosent i Noreg – at kontinuerleg læring er den viktigaste måten å sikra at ein held fram med å vera ein attraktiv tilsett.

– Ingen utdanningar eller yrkesval gjev lenger garanti for livslang tilsetjing. Dei siste 20 åra har omstillingstakten i arbeidslivet gradvis auka ganske mykje, og gjennomsnittleg tilsetjingsforhold i privat sektor er no på fem år. Konseptet med same arbeidsgjevar gjennom heile yrkeskarrieren har gått ut på dato for ei stund sidan. Ønskjer du gullklokka, er det betre å kjøpa henne sjølv, seier administrerande direktør Eivind Bøe i Randstad Norge.

I den tradisjonelle ordninga får tilsette ei gravert gullklokke som heider for 25 års tru teneste i bedrifta.

