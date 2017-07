Svak nedgang på Oslo Børs

Yara International var den mest omsette på Oslo Børs tysdag, men fall med 3,03 prosent.

Også Statoil (-0,79 prosent) og Norsk Hydro (-1,43 prosent) enda med nedturar ved børsslutt.

Telenor var nest mest omsett på børsen (+0,91 prosent), etterfølgt av DNB (+0,93 prosent).

Av dei ti mest omsette på børsen tysdag fall også Marine Harvest (-0,97), Orkla (-1,43 prosent) og Subsea (-0,75 prosent).

Både Norwegian Air Shuttle og Schibsted ser. A gjekk opp med høvesvis 2,04 prosent og 3,02 prosent.

Tysdagens børsvinnar var Oceanteam som gjekk 22,65 prosent opp.

Børstaparar blei Wilson (-17,40 prosent) og Navamedic (-10,40 prosent).

På dei leiande børsane i Europa var det også ein svak nedgang.

DAX 30 i Frankfurt gjekk ned 1,25 prosent, FTSE 100 i London gjekk 0,16 prosent i minus og CAC 40 i Paris gjekk ned 0,82 prosent.

Ved børsslutt tysdag blei eit fat nordsjøolje omsett for 48,67 dollar fatet, omtrent det same som måndag ettermiddag. Fatprisen for amerikansk lettolje låg på 46,19 dollar, ein oppgang på 0,52 prosent.

(©NPK)