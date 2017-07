315 norske overvakingskamera på nettstad

Totalt kan ein få tilgang til video frå 315 norske kamera på nettsida insecam.org, og ein kan søkje blant 32.800 kamera frå til saman 116 land, blir det opplyst på nettsida, ifølgje Bergens Tidende .

Avisa skriv at eitt av kamera viser ein takterrasse i Bergen.

– Dette er særs uheldig. Familien som bur her, ynskjer nok ikkje at dette er tilgjengeleg for alle. Dette er nok eit kamera til privat bruk, seier avdelingsdirektør Helge Veum i Datatilsynet til avisa.

Eigaren av terrassen ynskjer ikkje å kommentere saka, men fortel at kameraet blei fjerna då dei blei gjort merksame på nettsida.

Ifølgje nettsida kan ein blant anna følgje med på alt frå eit fjøs i Eikelandsosen og eit familiebasseng i Praha til ein tilsynelatande privat stove i Taiwan og eit privat hus i Sogndal. Via nettsida har ein òg kunne følgt med i sportsbutikken ED sport i Kristiansund gjennom eit overvakingskamera.

– Det er ingen som liker dette. Vi endra IP-adressa, og no er kameraet borte frå nettsida, seier dagleg leiar Erling Dahl.

Hovudårsaka til at videostraumane er offentleg tilgjengelege, er at folk ikkje sikrar eigne kamera, seier Veum i Datatilsynet.

