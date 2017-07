Aftenposten får draghjelp av VGTV-videoar

Tettare samarbeid, med meir deling av stoff mellom avisene, skal bøta på utviklinga, skriv Dagens Næringsliv .

Torry Pedersen gjekk frå å vera sjefredaktør i VG til å bli direktør med ansvar for alle mediehusa i januar. Han har arbeidd med å knyta dei fem avisene Schibsted ei i Noreg tettare saman, for å få dei digitale inntektene til å stiga.

– Etter at eg begynte i den nye jobben min har vi sett ned ei gruppe der alle redaktørane i VG og dei fire abonnementsavisene møtest. Vi er einige om at vi kjem til å gå dit at vi eksponerer stoffet vi lagar fleire stader, seier Pedersen.

Dei fire avisene er Aftenposten, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.

I TV-avspelaren til Aftenposten skal ein til dømes kunna sjå meir og meir VGTV-videoar i tida som kjem. Inntektene vil då hovudsakleg tilfalla Aftenposten, ifølgje Schibsted Norge-sjefen Didrik Munch.

– Alt vi gjer er bevisst. Vi ser om vi kan utnytta posisjonen vår på tvers av mediehusa, og spreiing på tvers av plattformer. Vi testar det ut, og ser an effekten. Det som fungerer gjer vi meir av, seier Munch.

