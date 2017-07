Bustadmeklar gav feil opplysningar – må dekke nettkostnadane til kjøpar

Ein bustadkjøpar klaga saka inn for nemnda fordi det i bustadprospektet stod at kostnadane for internett var inkludert i fellesutgiftene i sameiget, noko som ikkje viste seg å vere riktig. No har Reklamasjonsnemnda for eigedomsmekling fastslått at meklaren i Stjørdal må dekkje internett-kostnader for bustadkjøparen på nesten 28.000 kroner, melder Trønder-Avisa .

Meklaren skriv i forklaringa si at det ikkje stod i opplysningane frå leilegheitas forretningsførar kva som var inkludert i felleskostnadene. Vidare skriv meklaren at styreleiar i sameiget hadde opplyst at kostnadene for internett var inkludert. Men då han ringde for å høyre med internettleverandøren, fekk han til svar at opplysningane var konfidensielle.

Nemnda konkluderer med at det var gitt feil opplysningar, men at meklaren gjorde det han kunne for å finne dei rette opplysningane. Som eit kompromiss tilbaud meklaren seg å betale internett-kostnader i tre år.

