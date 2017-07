Dei nye matvanane til isbjørnen legg press på fuglebestanden

– Dette legg eit stort press på bestandane av ærfugl og gjæser i isbjørnutsette område. Vi ser også̊ fleire storjo og polarmåkar, også̊ dei et egg, seier seniorforskar og biolog Geir Wing Gabrielsen ved Norsk Polarinstitutt til Klassekampen.

Gabrielsen har forska på sjøfugl og økologi i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund dei siste 35 åra. Endringane har vore merkbare. Å observera isbjørn på land var ikkje vanleg før. I desse dagar kan seks dyr vera samtidig der ærfugl og gjæser hekkar.

– Dette heng saman med temperaturauken og mindre havis i Arktis, seier han.

Isbjørn som åt egg blei sett for første gong i 2004. I enkelte hekkeområde er isbjørnane gule rundt snuten av alle egga dei et. Fugleforskarar har observert fem–seks isbjørn i same området, der dei et opptil 30–40 egg kvar.

Dei siste åra har sjøisen blitt redusert, og isbjørn som ikkje kjem seg langt nok nordover til der isen ligg, må̊ finne annan mat enn sel. Fleire stader i Arktis er isbjørnen observert mens han klatrar i fuglefjell på jakt etter egg og ungar.

Det endra kosthaldet forverrar allmenntilstanden til isbjørnen. Forsking på canadisk isbjørn viser at det endra kosthaldet mellom anna gjev utslag i lågare ungeproduksjon for bjørnane.

(©NPK)