Fjellrevbestanden i Noreg er på veg opp

Fjellreven har vore freda i Noreg sidan 1930, men har slite med å ta seg opp til eit levedyktig nivå. I 2005 blei det starta ein avlsstasjon på Dovrefjell og no er situasjonen ein heilt annan, fortel NRK .

– Vi har cirka 50 kvalpar her no, fordelt på sju fine kull, seier Arild Landa, seniorforskar ved Norsk institutt for naturforsking.

Alle kvalpane blir øyremerkte, får microchip og alle nødvendige medisinar. Dei i blir deretter sette ut i fjellområde i Noreg.

Sidan 2005 er det fødd 400 kvalpar ved avlsstasjonen, og 370 av desse er plasserte ut i norske fjellområde. Revane frå stasjonen har fødd 600 kvalpar i det fri.

– Vi har fått tilbake fjellreven i mange område i Noreg. Og no har vi den største bestanden av fjellrev i landet her på Dovrefjell, seier Landa.

