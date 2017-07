Kjønnsforskjellar i sorgreaksjon etter 22. juli-terroren

Studien offentleggjort i Scandinavian Psychologist , som blir gitt ut av Psykologisk.no, viser at mange etterlatne har slite med komplisert sorg lenge etter terrorhendinga på Utøya, men også at sorga for mange har minka.

Kvinner slit mest

– Eitt av funna i denne delstudien er at kvinner hadde mange fleire symptom på komplisert sorg enn menn, fortel prosjektleiar Kari Dyregrov, som er seniorforskar ved senter for Krisepsykologi.

Kjønnsforskjellar i oppgitte symptom på sorg er kjent frå andre studiar om til dømes krybbedød, der mødrer har hatt sterke og meir kompliserte sorgreaksjonar.

– Når vi snakkar om komplisert sorg, meiner vi ein sterk, intens sorg som går utover 6 til 12 månader, som vi kan seie er den normale tida for intens sorg. Vi ser at mange menn er meir pragmatiske i sitt forhold til sorga, og at dei går fortare ut i jobb.

– Det betyr ikkje at dei ikkje sørgjer, men at dei tvingar seg til å ta opp liva sine igjen. Faren er at dei legg lokk på sorga viss dei går for fort fram, seier Dyregrov.

Mykje offentlegheit

Ho meiner at den ekstreme valden og den store mediemerksemda om 22. juli-terroren kan ha bidratt til at sorga framleis er stor for mange.

– Media kan ha vore med på å halde oppe sorg og sakn. Dei sørgjande har måtta ta omsyn til veldig mykje i offentlegheita, som minnesamlingar, minnestader og rettssakene. I tillegg til si personlege sorg, har dei måtta ta omsyn til mange reaksjonar frå samfunnet og stadige medieoppslag.

Ho seier at mange som har ynskt å skjerme seg frå detaljar, ikkje har klart det.

– Når naboen veit meir om korleis barnet ditt blei drepe, føler ein seg kanskje tvinga til å få meir informasjon sjølv enn kva ein eigentleg ynskte. Det kan forlenge sorga og gjere ho vanskelegare å handtere, seier Dyregrov.

Vanskeleg å måle

Eit overraskande funn i delstudien er at sosial støtte ikkje såg ut til å ha noko beskyttande effekt mot symptom på komplisert sorg.

– Tradisjonelt har ein trudd at sosial støtte er viktig for å meistre sorg, men i denne studien ser ikkje sosial støtte ut til å ha ein sterk effekt på graden av opplevd sorg, seier Dyregrov.

Ho understrekar at det er snakk om komplisert sorg, ei sorg som kan vere så vanskeleg at ingenting hjelper.

Dyregrov trur likevel framleis at det sosiale støttenettverket er veldig viktig.

– Eg trur problemet er at vi ikkje klarer å måle den sosiale støtta. Det er også ei utfordring at det ikkje finst ei heilskapleg forståing av kva sosial støtte er.

Kan oppfattast ulikt

Dyregrov understrekar også at same type støtte kan oppfattast heilt ulikt av to menneske.

– Nøyaktig same type støtte kan opplevast som bra av éin etterlaten, medan ein annan reagerer negativt på det. Det kan kome av ulik relasjon til personen som vil støtte, eller ulik tolking av støtta. Derfor er det vanskeleg å kartleggje effekten av det sosiale støttenettverket. Dette er noko vi må studere nærmare, seier ho.

Dyregrov understrekar at det er vanskeleg å vere støtteperson for ein som har langvarig og komplisert sorg.

– Det er derfor viktig at støttepersonar har tolmod, viser sensitivitet, og at dei er på tilbodssida. At dei viser at dei er der, til dømes ved merkedagar og høgtider, seier Dyregrov.

(©NPK)