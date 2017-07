Kunnskapsministeren avviser at karakterkrav vil gje sjukepleiarmangel

Regjeringa har foreslått eit krav om karakteren tre i matte og norsk for å kome inn på sjukepleiarutdanninga og minimum 35 skulepoeng. Det vil i så fall føre til at halvparten av studiestadene vil stå med tomme plassar på utdanninga, viser ein rapport frå Ceres (Nasjonalt senter for felles system og tenester for forsking og studiar). Rapporten blei omtalt i nettavisa Khrono denne veka.

– Spesielt utsett er lærestadene i nord som ved innføring av dei nye krava ville miste svært mange studentar, heiter det.

Men Isaksen er ikkje bekymra for at kravet vil bidra til mangel på søkjarar eller ferdigutdanna sjukepleiarar.

– Sjukepleieforbundet og studentane i forbundet meiner at ein må setje nokre minimumskrav for å kome inn på studiet. Eg meiner det er fullt mogleg å setje det kravet og likevel få nok søkjarar. Alt tyder på at viss du set krav så vil fleire gjennomføre, seier Isaksen til NTB.

Høgskulen i Oslo og Akershus har i år innført krav om karakteren 3 i norsk ved sjukepleiarutdanningane sine. Likevel står tusenvis av kvalifiserte søkjarar i kø etter førsteopptaket.

Til saman er det planlagt 4.763 studieplassar i sjukepleie ved norske studiestader i år. Over 16.000 søkjarar hadde dette som førsteval og 6.917 har fått tilbod om plass, viser opptakstala CERES la fram onsdag.

(©NPK)