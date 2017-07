Mållagsleiar kritisk til manglande nynorsk hos Visit Norway

– Som leiar i Noregs Mållag reagerer eg på at dei norske sidene til Visit Norway ikkje tek omsyn til at mange av dei mest kjende reisemåla i landet ligg i nynorskområde, seier leiar Magne Aasbrenn til Nynorsk pressekontor (NPK).

Visit Norway er eit marknadsføringsselskap eigd av Innovasjon Noreg og rettar arbeidet sitt mot turistar. Innovasjon Noreg er i sin tur eigd av Nærings- og fiskeridepartementet.

– Visit Norway klarar å gje informasjonen sin på 13 andre språk, så dermed burde dei ha kapasitet til å få med nynorsken også, seier Aasbrenn, som meiner praksisen bryt med mållova.

På nettsidene presenterer Visit Norway stoffet på britisk og amerikansk engelsk, dansk, fransk, tysk, italiensk, nederlandsk, kinesisk, polsk, brasiliansk portugisisk, spansk, russisk og svensk.

Visit Norway svarar med å seia at dei no er gjort merksam på saka og at dei skal sjå nærmare på dette så snart som mogleg.

