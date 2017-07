Opptur på Oslo Børs

På omsetningstoppen onsdag er DNB (+1,3), som på formiddagen steig til ny kursrekord på 154,40 kroner per aksje, ifølgje E24 .

Børslokomotiva Norsk Hydro (+ 1,5), Statoil (+ 0,1), Telenor (- 0,2) og Yara (+ 0,8) følgjer på plassane bak.

Schibsted-aksjen fall med 3,2 prosent, etter nedgradering frå to meklarhus og etter at det blei kjent at mediekonsernet sel delen sin på 90 prosent i søkjetenesta Hitta.se.

Også på dei leiande europeiske børsane i Europa var det positive tal onsdag. DAX 30-indeksen i Frankfurt gjekk opp 0,2 prosent, CAC 40 i Paris steig med 0,8 prosent, medan FTSE 100 i London lyfte seg 0,6 prosent.

Utover ettermiddagen steig oljeprisen til over 49 dollar fatet, rett etter at tal frå API (American Petroleum Institute) viste at amerikanske oljelager fall med 4,7 millionar fat førre veke. Det var meir enn analytikarane venta, og ved 17-tida blei eit fat nordsjøolje omsett for 49,37 dollar.

(©NPK)