Russland krev 30 millionar frå Remøy Havfiske

Det stadfestar forsvarar Richard Bjerk for reiarlaget Remøy Havfiske AS til NRK .

Bjerk opplyser til kanalen at det førebels berre er domsslutninga som ligg føre, og at dei derfor ennå ikkje veit kva som ligg til grunn for bota.

Reketrålaren «Remøy» blei halde i arrest frå 10. mai til 1. juni av den russiske kystvakta. Årsaka var at det under ein rutinekontroll blei oppdaga at trålaren ikkje hadde lisens for å fiske reker i russisk farvatn. Det viste seg seinare at lisensskjemaet var utfylt feil av Fiskeridirektoratet, noko direktorat også har vedgått.

Bjerk er overraska og skuffa over bota. Han meiner problemet stammer frå «ein bagatellmessig feil av Fiskeridirektoratet».

– Det burde ha blitt ordna opp imellom norske og russiske fiskerimyndigheiter, seier Bjerk som legg til at han vil vurdere å anke dommen når han ligg føre.

(©NPK)