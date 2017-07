Titusenvis får ynskt studieplass, men ikkje alle utdanningar leverer

– Nei, lyd det korte svaret frå kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Det er store kvalitetsforskjellar mellom institusjonane, men også mellom fag på same institusjon, seier han til NTB etter at tala frå studieopptaket i år blei presentert.

Regjeringa har laga ei eiga stortingsmelding om kvalitet i høgare utdanning, og Isaksen meiner mykje arbeid allereie er i gang.

Men heller ikkje Høgskulen i Oslo og Akershus, Noregs største statlege høgskule, tilbyr utdanning av god nok kvalitet for alle dei 7.000 ferske studentane sine denne hausten, vedgår Nina Waaler, prorektor for utdanning.

– Vi har eit sterkt fokus på å vidareutvikle kvaliteten. Styret er veldig opptatt av både innhaldet i studieprogramma og korleis vi skal undervise, seier ho.

Styret skal i haust behandle forslag til godtgjeringsordningar for gode undervisarar. Ei satsing på digitalisering er eit anna tiltak Waaler trekkjer fram, noko også studentparlamentet har ynskt seg.

– Ikkje fornøgd

Studiebarometer frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga viser at studentane ikkje er fornøgde med oppfølginga, påpeiker Norsk Studentorganisasjon (NSO).

– La studentane møte utfordringar og gode undervisarar frå dag éin! Studentane fortener faglege utfordringar, varierte oppgåver og undervisning som triggar nysgjerrigheita og motiverer til læring, seier NSO-leder Mats Johansen Beldo.

Ut av byen?

Over 94.000 studentar har fått tilbod om studieplass og av dei har om lag 55.600 fått oppfylt førstevalet, viser tala Samordna opptak la fram onsdag. Mange takkar nei til tilbod, og dermed er det framleis håp for dei over 23.000 kvalifiserte søkjarane som ikkje har komme inn.

Å sikre alle plass er likevel ikkje noko mål, skal vi tru Isaksen.

– Det er viktig at vi har konkurranse og karakterkrav, seier han, og oppfordrar studentane til å sjå på andre studiestader enn førstevalet.

Oppstart for femårig lærarutdanning

Eitt av hjartebarna til regjeringa, femårig lærarutdanning, ser dagens lys denne hausten. Samtidig held ordninga med karakterkrav i matematikk fram. Helene Lauritzen (20) har fått plass utan å måtte bruke sommaren på ekstra mattekurs, men er likevel kritisk til kravet.

– Det er flott at dei får tak i dei beste og mest motiverte, men det er mange eg kjenner og jobbar med som er gode lærarar, seier Lauritzen, som har erfaring som lærarvikar.

Ein vikarkollega som ifølgje Lauritzen også ville vore ein kjempegod lærer, mistar moglegheita fordi ho ikkje bestod mattekurset, fortel ho.

Men Isaksen held fast på at karakterkravet er nødvendig, sjølv om det no er færre søkjarar på barneskulelærarutdanninga nasjonalt.

– Men det er fleire som får tilbod, det betyr at det er nok kvalifiserte søkjarar, seier han, sjølv om det i fjor blei ståande om lag 500 plassar på lærarstudium tomme.

Isaksen nyttar også moglegheita til å reklamere for at lærarar kan få ettergitt opptil halvparten av studielånet om ein fullfører på normert tid, tar femårig masterutdanning og dessutan tek jobb i eitt av dei tre nordlegaste fylka.

– Dra nordover! er Isaksens bodskap.

Men Lauritzen vil bli i Oslo.

– Eg er veldig heimekjær. Nordland er ikkje øvst på lista, seier ho.

