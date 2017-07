To nye Harry Potter-bøker

20. juni blei det markert at det er 20 år sidan «Harry Potter og de vises stein» kom ut. Forlagshuset Bloomsbury held fram 20-årsfesten med å gje ut to nye bakgrunnsbøker til Harry Potter-serien.

Bøkene blir ein del av utstillinga til i det britiske nasjonalbiblioteket «A History of Magic» , som varer frå 20. oktober til 20. februar. Bøkene har fått titlane «Harry Potter: A History of Magic–The Book of The Exhibition and Harry Potter» og «A Journey Through A History of Magic.

Ifølgje medienettstaden SyFy vil begge bøkene innehalda interessante sider av trollmannslærlingen blant dei mange vitskaplege nyansane i Harry Potter-universet. Det er ikkje oppgjeve ein dato for utgjevingane.

Dei sju bøkene om Harry Potter og vennene og fiendane hans er omsett til 79 språk og er selt i over 450 millionar eksemplar. Det har gjort forfattar J.K. Rowling til ein av dei best betalte forfattarane i verda, ifølgje Forbes.

