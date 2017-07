Unikt vindmølleslep over Nordsjøen

Resultatet skal bli den første flytande vindmølleparken i verda til havs, ein park som skal produsera straum til 20.000 hushald, fortel NRK .

Dei fem vindmølleturbinane kom til Statoil-anlegget på Stord i februar for samanstilling og klargjering og skal no plasserast utanfor den skotske kysten. Fire slepebåtar står for sjølve slepet, og turen over Nordsjøen er berekna til å ta mellom tre og fire dagar.

– Det er ein stor milepæl for prosjektet at vi har kome så langt, seier prosjektleiar Monica Pettersen i Statoil.

Turbinane stikk i tillegg til høgda på 125 meter heile 78 meter under havoverflata, og ruta slepefartøya skal ta, er nøye planlagt. Prosjektleiaren håpar på minst mogleg vind, små bølgjer og lite straum.

Det er Statoils dotterselskap Hywind Scotland som står bak prosjektet, som Statoil har investert rundt 2 milliardar kroner i. Går alt som planlagt, skal vindmøllene koma i drift til hausten.

