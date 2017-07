Falske setlar i omløp 

I slutten av mai blei dei nye, norske setlane med havmotiv tilgjengelege for det norske folk. No opplever politiet at setlane blir forfalska og brukt som betaling i butikkar og på utestadar. Fleire stadar i Oslo og Tønsberg har til no opplevd sirkulasjonen av setlane.

Rak Thai Spicy Restaurant og Bar på Grønland i Oslo fekk måndag inn ein falsk 200-lapp. Den falske setelen hadde tjukt papir, fargen var borte i bretten, trykket var skeivt og hadde ikkje eit band gjennom, skriv Dagbladet .

Ifølgje eit vaktselskap avisa har pratet med er ei rekke slike setlar i omløp i Oslo sentrum.

– Mange tilsette er ikkje kjende med dei nye setlane. Dei har kanskje ikkje sett dei før. Nesten ingen ser skilnad, seier Jimmy Rao, vaktleiar i Proff Security.

Politiet i Tønsberg melder også om eit stort problem med falske setlar. Ifølgje NRK er setlane prøvd brukt i Tønsberg sentrum, og på Sem, Nøtterøy og Tjøme. Til no er det oppdaga forfalska 50- og 200-lappar.

– Vi har hatt mellom 20 og 30 saker i sommar der det er oppdaga bruk av falske setlar, seier Knut Erik Ågrav, leiar for etterforskingsseksjonen ved Tønsberg politistasjon, til Dagbladet.

Han legg til at dette er ein kraftig oppsving, ettersom politiet ikkje eingong pleier å ha 30 slike saker årleg. Til no har politiet i Tønsberg mistenkt tre-fire personar for ha brukt falske setlar i og rundt byen. Desse er i utgangspunktet tekne for aktløyse, og visste ikkje at setlane dei brukte var falske.

Politiet veit enno ikkje kven som står bak produksjonen av dei falske setlane.

