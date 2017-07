Forskarar føreslår gjødseleksport av fiskeslam

I ein ny artikkel i tidsskriftet Ambio referert i Dagens Næringsliv , skriv forskar Eva Brod ved Norsk institutt for bioøkonomi og professor Tore Krogstad ved Norges miljø- og biovitskaplege universitet at tiltaket vil redusera næringstapet til havet.

Ifølgje dei to forskarane har oppdrettsnæringa eit utslepp av fosfor i fôrrestar og ekskrement svarar til ni gonger dei norske utsleppa frå avløpsvatn.

Mange setjefiskanlegg er pålagt å reinsa avløpsvatnet for fiskeslam for å unngå forureining. Slammet dei sit att med er eit avfallsproblem for næringa. Eitt av bruksområda er gjødsel i landbruket.

Forsøk viser at ein biorest som inneheld 20 prosent fiskeslam og 80 prosent storfegjødsel, gjev like låg avling som planter som ikkje får nitrogengjødsel. Ein biorest sett saman av 40 prosent fiskeslam hadde like god gjødseleffekt som mineralgjødsel, men krev at biogassprosessen blir tilpassa større mengder fiskeslam.

«Om fiskeslammet derimot tørkes før bruk, viser våre forsøk at det gir god kornavling – både i tester innendørs i veksthus og ute på jordet. At tørket fiskeslam kan resirkuleres og benyttes som gjødsel i landbruket, er et svært viktig funn som kan bidra til å gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig», skriv dei.

Dersom tilhøva blir lagt til rette for det, meiner Brod og Krogstad at dette kan bli ei ny norsk eksportnæring og styrkja miljøprofilen i oppdrettsnæringa.

(©NPK)