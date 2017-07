Høgre endrar reklame etter faktafeil

I radioreklamen for Høgre har inntrykket av bodskapen vore at «Høgre dei siste fire åra i regjering har fått ned arbeidsløysa, og den økonomiske veksten opp», ifølgje nettstaden Faktisk.no , som slår fast at dette er «stikk i strid med fakta».

Konklusjonen til nettstaden er at arbeidsløysa har auka og at den økonomiske veksten har gått ned.

Kommunikasjonssjef i Høgre, Rune Alstadsæter innrømmer at reklamen kan bli misforstått og skriv at det ikkje var meininga. Reklamen blir no endra.

– Vi kjem derfor til å endre radiosporten slik at denne nyansen blir fanga opp, opplyser han.

Faktisk.no AS er ein ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlege ordskiftet i Noreg.

