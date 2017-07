Måling: Størst misnøye med NRK i nord

Ei ny undersøking Ipsos MMI har utført på oppdrag for Dagbladet viser at NRK scorar høgt blant dei fleste nordmenn. 64 prosent av befolkninga i Noreg er svært eller ganske nøgd med programtilbodet.

– Tala speglar at folk generelt er nøgde, og at dei treffer relativt godt med innhaldet. Det er viktig for legitimiteten til NRK at kanalen klarer å halda ved like ei god brei oppslutnad, seier medieforskar Helle Sjøvaag ved Universitetet i Bergen.

Folk i Oslo er mest nøgde med programtilbodet, der 81 prosent er svært eller ganske nøgd. Deretter følgjer Midt-Noreg med 68 prosent, Austlandet med 62 prosent, Vestlandet med 60 prosent og til slutt Nord-Noreg med 56 prosent.

I Nord-Noreg er 41 prosent svært misnøgde med programtilbodet, mens delen I Oslo er 18 prosent.

– Stig misnøya med avstanden frå Oslo, kan det tyda på at oppfatninga av ei Oslo-sentrisme i innhaldet til NRK er i ferd med å festa seg, trur Sjøvaag.

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys meiner misnøya kjem av at NRK er for lite til stades i regionane.

– NRK fortel ikkje om røyndommen folk lever i. Dei treng at kvardagserfaringane blir ein del av den nasjonale samfunnsdebatten. Dette har NRK mislykkast katastrofalt med i mange år i heile Noreg, bortsett frå i Oslo. Det er ikkje overraskande at folk i nord svarar på denne måten. Dei er usynlege i dei viktigaste flatene til NRK – nyheitskonteksten, hevdar Fjellheim.

