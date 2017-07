Mann tiltalt for hatefulle ytringar mot SV-politikar

I slutten av august må han møte i Sør-Trøndelag tingrett, tiltalt for hatefulle ytringar, melder Nettavisen .

Etter rettsavgjerda i hijab-saka, der frisør Merete Hodne blei dømt for å ha nekta ei hijab-kledd kvinne tilgjenge til frisørsalongen sin, publiserte Chaudry eit blogginnlegg der han skreiv at han håpa at saka gjekk vidare til behandling i Høgsterett.

Mannen i 50-åra skal ha kommentert slik på bloggen til politikaren: «måtte ein klok mann med våpen sjå sitt snitt snarast til å avlive Akhtar Chaudhry med eit hoveskot fordi dette avskummet på ingen måte fortener å leve. Han er islamist med alt kva det inneber.»

Chaudry melde kommentaren til politiet i Oslo og meiner denne type trugslar er med på å kneble ytringsfridomen.

– Eg er glad for at statsadvokaten har tatt ut tiltale i denne saka. Det betyr at påtalemakta tar dette alvorleg. Eg har fått denne type trugslar tidlegare, dette er noko vårt samfunn ikkje kan tolerere, seier Chaudry til avisa.

– Saka er så alvorleg at statsadvokaten har tatt ut tiltale, seier politiadvokat Eli-Christine Nesland Paulsen til Nettavisen.

