Nestleiaren i KrF ser bort frå regjeringssamarbeid med Ap

– Eg er svært komfortabel med at partiet peikar så tydeleg på eit sentrum-høgre-samarbeid. Eg trur det ville vore uklokt å gjera noko anna, så eg synest det er den strategien vi bør halda godt og trygt fast på, seier Ropstad til NRK.

Ropstad trekkjer fram SV, Frp og Arbeidarpartiet som hovudmotstandarane til KrF under valkampen. Han legg samtidig til at KrF ikkje er glad i å plukka ut hovudfiendar, men heller ønskjer å få fram eigen politikk.

– På grunn av der vi ligg i norsk politikk, er det mange som i alle fall akkurat no er svært interessert i å samarbeida med KrF, som gjer at det ikkje nødvendigvis blir så mykje basketak mellom KrF og andre parti, seier han.

Ei meiningsmåling utført av InFact for VG , viser at det kan bli vanskeleg for KrF å danna ny regjering med Høgre og Venstre. Målinga publisert 9. juli viser at Høgre går fram 0,6 prosentpoeng til 21,1 prosent, mens Venstre framleis er under sperregrensa med ein oppslutnad på 3,5 prosent etter ein framgang på 0,3 prosentpoeng. KrF får 4,6 prosent, ned 0,2 prosentpoeng. Dette resultatet ville gjort det umogleg for KrF å regjera med Høgre og Venstre.

Partileiar Knut Arild Hareide har tidlegare gjeve uttrykk for at partiet ikkje ønskjer ein ny samarbeidsavtale.

– Vi ønskjer ei KrF-\Høgre-regjering med så mange sentrumsparti som mogleg. Klarar vi ikkje det, så går vi mest sannsynleg i opposisjon, seier Hareide.

KrF fekk 5,7 prosent sist stortingsval og oppnådde 5,6 og 5,4 prosent ved kommunevala i 2011 og 2015. Dei siste månadene har partiet i snitt hatt ein oppslutnad på 4,7 prosent på meiningsmålingane.

