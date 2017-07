Nye funn i smugfilmingssak i Ålesund

Mannen blei sikta for seksuelt krenkjande åtferd i slutten av mai, etter at det blei oppdaga at han hadde filma damer med eit kamera skjult i knaggar medan dei skifta i ein garderobe.

Ifølgje NRK ser smugfilminga ut til å vere langt meir omfattande enn ein først trudde. I førre veke fann politiet to spionklokker og ytterlegare to spionknaggar under ransaking heime hos mannen.

Filmsnuttane politiet har gått igjennom så langt viser ifølgje kanalen filming av jenter med fokus på rumpene deira. Opptaka er blant anna gjort i daglegvarebutikkar og på bussar.

Det blei beslaglagt fleire harddiskar hos mannen.

– Teknikarane våre er i gang med å gå gjennom alt dette, men det er såpass omfattande, at dette vil ta tid, seier politiadvokat Mathias Häber.

(©NPK)