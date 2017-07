Politiet skal etterforska norsk «gjeddemafia"

Det er fiskeforvaltar Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som brukar uttrykket «gjeddemafia».

– Eg fryktar at det er ein gjeng som er fanatisk opptekne av å fiska stor gjedde. Difor kallar eg det «gjeddemafia». Eg veit ikkje kor dei held til eller kven dei er. Men det er noko mystisk med dette, seier Rikstad til NRK .

Rovfisken blir stadig sett ut ulovleg fleire stader i Noreg, og det er fangsten av to gjedder i drikkevasskjeda Hovdalsvatnet på Frosta i Nord-Trøndelag sist veke som får Rikstad til å reagera.

Han strekar under at dette er ulovleg og blir rekna som miljøkriminalitet.

– Vi likar svært dårleg at denne fisken blir spreidd. Gjedda kan faktisk beita seg ut av ein innsjø, for det blir ikkje mat att til slutt, seier han.

Natur – og miljøkoordinator i Trøndelag politidistrikt, Vidar Sunde, som leier etterforskinga etter «gjeddemafiaen», stadfestar at politiet ser alvorleg på dette og peikar på at ein risikerer opptil tre års fengsel for å setja ut ulovlege artar.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har lova dusør for opplysningar som fører til at det blir avslørt kven som står bak utsetjinga.

(©NPK)