Preikestolen blir stengt for Tom Cruise

Ifølgje Stavanger Aftenblad vil ingen andre enn filmfolka sleppe ut på fjellformasjonen i Lysefjorden i perioden 20.–28. september. Filmselskapet har fått løyve til inntil 50 helikopterlandingar per dag.

– Dette kan bidra til god noregsreklame. Regjeringa har lagt fram ei ny reiselivsmelding der vi ønsker at reiselivet skal bidra til lokal verdiskaping, seier helseminister Bent Høie (H) om saka.

Dagleg leiar Preben Falck i Stavanger turistforeining er ikkje sikker på om Preikestolen treng Hollywood-reklame.

– Det kan skape eit enormt trykk. Kor mange skal vi ha inn her? Om det er fullt, kvifor blir Preikestolen marknadsført, kvifor jobbar ein aktivt med å trekke til seg fleire folk. All ferdsel blir stengt i over ei veke under filminnspelinga. Allemannsretten står sterkt hos oss og dette er ikkje noko vi likar. Men det vil vere mogleg å komme opp på baksida og sjå ned, seier han.

